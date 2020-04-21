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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. Этим она огорчила пользователей соцсети, которые за нее по-настоящему обрадовались.
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Долго не хотела говорить. Боялась сглаза 🤷🏼‍♀️ Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью 💕 Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии ☺️ О том, как жизнь снова поделилась на ‘до’ и ‘после’. О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня 📅 И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива! Я....я......я снимаюсь в новом сериале 😂📽 Сериал в формате скринлайф 📱 С бомбическим актёрским составом. По сюжету я играю беременную 🤰🏼 Все подробности завтра! 💣💥 Фух! Аж легче стало 😁😁😁

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на "до" и "после". О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать, – заинтриговала всех актриса. – Я так счастлива! Я снимаюсь в новом сериале в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную".

Кристина Асмус добавила, что о подробностях этого проекта сообщит уже завтра, но многим хотелось, чтобы шутка об интересном положении оказалась правдой.

"Я уже подумала, можно поздравлять с беременностью. Ладно, поздравляю с новой ролью", "Как меня раздражают такие посты и приколы. Вы правда считаете, что это смешно?", "а я поверила и обрадовалась", "как же можно так нас троллить: я обрадовалась, потом расстроилась, а потом снова обрадовалась", – прокомментировали подписчики.

Ранее таким же образом поклонников разыгрывали актрисы Екатерина Волкова, Анна Хилькевич (на первое апреля) и другие знаменитости.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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