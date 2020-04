Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

View this post on Instagram

Долго не хотела говорить. Боялась сглаза 🤷🏼‍♀️ Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью 💕 Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии ☺️ О том, как жизнь снова поделилась на ‘до’ и ‘после’. О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня 📅 И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива! Я....я......я снимаюсь в новом сериале 😂📽 Сериал в формате скринлайф 📱 С бомбическим актёрским составом. По сюжету я играю беременную 🤰🏼 Все подробности завтра! 💣💥 Фух! Аж легче стало 😁😁😁