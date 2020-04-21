Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Алексей Вольцев

. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. Этим она огорчила пользователей соцсети, которые за нее по-настоящему обрадовались.

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на "до" и "после". О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать, – заинтриговала всех актриса. – Я так счастлива! Я снимаюсь в новом сериале в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную".

Кристина Асмус добавила, что о подробностях этого проекта сообщит уже завтра, но многим хотелось, чтобы шутка об интересном положении оказалась правдой.

"Я уже подумала, можно поздравлять с беременностью. Ладно, поздравляю с новой ролью", "Как меня раздражают такие посты и приколы. Вы правда считаете, что это смешно?", "а я поверила и обрадовалась", "как же можно так нас троллить: я обрадовалась, потом расстроилась, а потом снова обрадовалась", – прокомментировали подписчики.

Ранее таким же образом поклонников разыгрывали актрисы Екатерина Волкова, Анна Хилькевич (на первое апреля) и другие знаменитости.