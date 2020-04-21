Ксения Бородина – Давиду Манукяну: «Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей»

Анастасия Иванова

Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются несколько месяцев и уже строят общие планы на будущее. Ксения Бородина уверена, что пара рано или поздно сыграет свадьбу, поэтому она решила заранее подготовить тост для молодоженов.

Личную жизнь 34-летней Ольги Бузовой не обсуждал только ленивый. После тяжелого развода с Дмитрием Тарасовым звезда сосредоточилась на карьере, но не перестала верить в любовь. И вот несколько месяцев назад она все-таки встретила мужчину мечты: им оказался блогер Давид Манукян. Сейчас артисты живут вместе, регулярно рассказывая о том, как складываются их отношения.

На самоизоляции влюбленные не только уделяют внимание друг другу, но и продолжают работать. Так, Ольга запустила серию прямых эфиров в Instagram, в рамках которых общается со звездами. Гостьей очередного выпуска звезды стала Ксения Бородина. Ведущие обсуждали личную жизнь, планы на будущее, а также выполняли смешные задания. В рамках одного из них Ксения должна была произнести тост, который она бы сказала на свадьбе Ольги и Давида.

«Я бы в первую очередь обратилась к Давиду. Сказала бы: «Давид, ты такой молодец, что решился. Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей. Ты ее почаще держи дома, вы же замечательно проводите время взаперти. Удачи тебе Давид, а главное, терпения», — заявила Бородина.

Также ведущие успели обсудить и сложности совместного проживания с восточными мужчинами. Напомним, что Давид является армянином, а Бородина замужем за дагестанцем Курбаном Омаровым. По словам Ксении, с появлением мужа ей пришлось смириться с несколькими серьезными ограничениями.





«Оль, знай, если ты выйдешь замуж за кавказского мужчину, то готовься. Тебе нельзя будет иметь друзей мужского пола. Нужно будет подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда», — рассказала Бородина.

При этом Ксения готова соблюдать предписанные мужем ограничения ради семейного благополучия. Этим летом супруги отметят уже пятую годовщину свадьбу, и, по словам, Бородиной, несколько недель самоизоляции лишь укрепили их чувства. Сейчас влюбленные проводят вместе очень много времени, но при этом умудряются не надоедать друг другу.

А вот Бузова пока не спешит замуж. Ольга не раз рассказывала, что хочет и семью, и детей, но для начала ей необходимо проверить отношения с Давидом на прочность. После первого неудачного опыта звезда больше не хочет обжигаться, поэтому и к заключению брака она подходит со всей серьезностью.

Фото: Instagram