Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Бородина – Давиду Манукяну: «Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей»

Ксения Бородина – Давиду Манукяну: «Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей»

Ксения Бородина – Давиду Манукяну: «Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей»
Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются несколько месяцев и уже строят общие планы на будущее. Ксения Бородина уверена, что пара рано или поздно сыграет свадьбу, поэтому она решила заранее подготовить тост для молодоженов.

Личную жизнь 34-летней Ольги Бузовой не обсуждал только ленивый. После тяжелого развода с Дмитрием Тарасовым звезда сосредоточилась на карьере, но не перестала верить в любовь. И вот несколько месяцев назад она все-таки встретила мужчину мечты: им оказался блогер Давид Манукян. Сейчас артисты живут вместе, регулярно рассказывая о том, как складываются их отношения.

На самоизоляции влюбленные не только уделяют внимание друг другу, но и продолжают работать. Так, Ольга запустила серию прямых эфиров в Instagram, в рамках которых общается со звездами. Гостьей очередного выпуска звезды стала Ксения Бородина. Ведущие обсуждали личную жизнь, планы на будущее, а также выполняли смешные задания. В рамках одного из них Ксения должна была произнести тост, который она бы сказала на свадьбе Ольги и Давида.

«Я бы в первую очередь обратилась к Давиду. Сказала бы: «Давид, ты такой молодец, что решился. Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей. Ты ее почаще держи дома, вы же замечательно проводите время взаперти. Удачи тебе Давид, а главное, терпения», — заявила Бородина.

Также ведущие успели обсудить и сложности совместного проживания с восточными мужчинами. Напомним, что Давид является армянином, а Бородина замужем за дагестанцем Курбаном Омаровым. По словам Ксении, с появлением мужа ей пришлось смириться с несколькими серьезными ограничениями.


«Оль, знай, если ты выйдешь замуж за кавказского мужчину, то готовься. Тебе нельзя будет иметь друзей мужского пола. Нужно будет подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда», — рассказала Бородина.

При этом Ксения готова соблюдать предписанные мужем ограничения ради семейного благополучия. Этим летом супруги отметят уже пятую годовщину свадьбу, и, по словам, Бородиной, несколько недель самоизоляции лишь укрепили их чувства. Сейчас влюбленные проводят вместе очень много времени, но при этом умудряются не надоедать друг другу.

А вот Бузова пока не спешит замуж. Ольга не раз рассказывала, что хочет и семью, и детей, но для начала ей необходимо проверить отношения с Давидом на прочность. После первого неудачного опыта звезда больше не хочет обжигаться, поэтому и к заключению брака она подходит со всей серьезностью.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в
Лукашенко пообещал достать "попрятавшихся в Москве" авторов неугодных Telegram-каналов
Лукашенко пообещал достать "попрятавшихся в Москве" авторов неугодных
Трое россиян захвачены пиратами, нигерийский спецназ не помог
Трое россиян захвачены пиратами, нигерийский спецназ не помог
Израиль «отметил» визит главы МИД Ирана в Дамаск ракетной атакой
Израиль «отметил» визит главы МИД Ирана в Дамаск ракетной атакой
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Секс-символ советского кино обвинила сотрудника «Пусть говорят» в краже
Секс-символ советского кино обвинила сотрудника «Пусть говорят» в
Ксения Бородина – Давиду Манукяну: «Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей»
Ксения Бородина – Давиду Манукяну: «Мы уже и не надеялись, что
Искусственный интеллект поможет археологам различать экскременты людей и собак
Искусственный интеллект поможет археологам различать экскременты
Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше
Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше
Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический максимум
Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический
ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса
ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса

Топ на сегодня

Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Сокращать добычу нефти в России придется всем
Сокращать добычу нефти в России придется всем
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке государства
Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке

Еще по теме

Ксения Бородина без Бузовой стала ведущей нового шоу "Спаси свою любовь"
Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»
Ксения Бородина и Курбан Омаров, последние новости: Бородина призналась, что ее обманул близкий человек
Ксения Бородина и Курбан Омаров живут вместе только ради общего бизнеса