Лавров раскрыл скобки: На столе переговоров по Карабаху — поэтапный подход

Алексей Вольцев

В настоящее время на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта находится документ, предполагающий поэтапное решение затяжного противостояния в Закавказье. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе круглого стола в формате онлайн, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом глава внешнеполитического ведомства ответил на заданный ему вопрос о четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году, в разгар боевых действий в зоне конфликта.

«Резолюции, которые принимались — это известные документы. Они предполагали, прежде всего, полное прекращение боевых действий и переход к переговорам. В них, да, подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но, в них же, содержался призыв остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступали, и не раз. Были договорённости к переговорам в (американском) Ки-Уэсте от 2001 года, были и договорённости в разных форматах (с участием представителей Нагорного Карабаха и без их участия). Сейчас уже устоялся формат переговоров Баку — Ереван, тройка сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ», — подчеркнул Лавров, добавив, что это «полезный и хороший» формат в котором воплотилось требование Совбеза ООН прекратить войну и начать договариваться.

Есть ещё и мадридские договорённости, есть документы, подготовленные российской стороной в 2010−11 годах, так называемые Казанские принципы, и есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ были распространены, и они сейчас активно обсуждаются, отметил Лавров.

«Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение (армянскими войсками) ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций. Так, что я убеждён, что когда мы придём к решению о подписании этих документов — это будет важнейших шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Теперь нужно договариваться, и именно этого мы добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ», — заключил глава МИД РФ.

Как отмечают во вторник армянские СМИ, прежние власти в Ереване настаивали на том, что они обсуждают не поэтапное, а пакетное урегулирование карабахского конфликта, предполагающее одновременное или максимально приближённое по времени решение как территориальных вопросов, так и определения промежуточного статуса Нагорного Карабаха до проведения в этой непризнанной республике референдума о её дальнейшем политическом будущем.