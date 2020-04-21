Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу

Вадим Карасев

Сергей ЛавровФото: МИД РФ / РИА Новости

Соединеные Штаты, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного Договора по открытому небу (ДОН), рассказал глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости.

По словам дипломата, поводом для этого стали обвинения в адрес российской стороны в неких нарушениях договора. Однако они не подкреплены какими-либо фактами.

Лавров отметил, что ответные меры России будут зависеть от того, последуют ли примеру американцев другие страны НАТО.

Договор, заключенный в 1992 году, дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В феврале 2020 года США, Норвегия и Канада провели совместный полет над российскими объектами, такие полеты регулярно проходили и над территорией стран НАТО

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.