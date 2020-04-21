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Летняя температура не поможет остановить коронавирус, - ученые

Летняя температура не поможет остановить коронавирус, - ученые
Летняя температура не поможет остановить распространение коронавируса, ведь он может выжить при высоких температурах. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как установили исследователи из французского университета Экс-Марсель, коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

Отмечается, что ученым удалось убить коронавирус лишь после того, как они продержали его в течение 15 минут при температуре +92 градуса по Цельсию.
При этом ученые считают, что более низкой температуры будет достаточно для того, чтобы убить образцы коронавируса в малом количестве. Более действенными для борьбы с коронавирусом являются химические дезинфекционные средства.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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