Локальные очистные сооружения

Роман Иванов

Очистные локальные сооружения представляют собой комплекс конструкций, направленных на очищение сточных вод от загрязнений. После очистки воду можно сбрасывать в водоёмы, использовать в производственных целях.

В процессе снижается концентрация вредных веществ, осуществляется подготовка к дальнейшему использованию в соответствии с требованиями СНиП. Конструкции для очистки могут использовать различные методы.

Какие бывают

Все сооружения можно разделить на несколько видов, в зависимости от применяемых методов очистки. Различают следующие типы конструкций:

Для механической очистки – из воды удаляют нерастворимые вещества (песок, жиры, нефтепродукты и т.п.). Применяются специальные дробилки, улавливатели песка и минеральных примесей, флотаторы;

Для биологической очистки – удаляют растворимые вещества и коллоиды. Методика заключается в использовании популяции бактерий, для которых вредные вещества являются источником пищи. Воздействие при помощи ферментов способствует разложению органики, остатки веществ выводятся за пределы очистного сооружения;

Для химической очистки – в состав воды принудительно вводят реагенты, посредством которых происходит химическая реакция, и вредные вещества оседают на поверхности в виде хлопьев. Помимо реагентов, химическая очистка допускает применение электрохимических методов, окисления, гиперфильтрации;

Вне зависимости от использованной методики очищения сточных вод, на завершающем этапе применяется дезинфекция. Существует несколько способов провести обеззараживание обработанной воды: облучение ультрафиолетом, озонирование, хлорирование. Метод подбирают индивидуально, в зависимости от качества очищенных вод и их дальнейшего назначения.

Где применяют

Область применения локальных очистных сооружений достаточно обширна. Конструкции используют для очистки стоков частных домов, промышленных и производственных предприятий, санаториев, поликлиник, торгово-развлекательных комплексов. Локальные очистные сооружения устанавливают в административных зданиях, автозаправках, аэропортах, учебных учреждениях и других объектах.

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