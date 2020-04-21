Лукашенко пообещал достать "попрятавшихся в Москве" авторов неугодных Telegram-каналов

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сможет "достать" администраторов не понравившихся ему Telegram-каналов даже, если они "попрятались в Москве". Это не первый случай, когда его возмущают публикации в российских лентах.

В эфире белорусского телевидения Лукашенко сравнил такие ленты с желтой прессой.

Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" (плюют – прим.) в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем, если надо - достанем, не в этом сегодня вопрос.

Глава государства добавил, что белорусские власти "никогда не врали" и сейчас тоже не врут. С этим, по его словам, согласны специалисты Всемирной организации здравоохранения.

До этого белорусский президент пообещал привлечь к ответу тех, кто заставляет детей в школах носить маски. Он также отказался отменять Парад Победы, хотя аналогичное решение ранее было принято в Москве.

Всего в Белоруссии зафиксированы 6,264 случаев заболевания COVID-19. 51 человек скончался, 514 выздоровели. Власти страны в целом игнорируют пандемию, но уже пошли на некоторые послабления – к примеру, школьникам, которые не желают посещать школы в таких условиях, разрешено учиться дома.