Лунный день сегодня 21 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика изменчива, поэтому важно следить за тем, в какой фазе и в каком Знаке Зодиака находится Луна. Астрологи расскажут вам о том, какова фаза Луны сегодня и как она будет влиять на нашу жизнь.

Пришло время для использования талисманов на удачу. Астрологи считают, что 21 число будет одним из самых негативных дней апреля. В такие дни желательно не оставлять важные решения судьбе, нужно брать ответственность за свою жизнь на себя.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Фаза убывания подходит к своему логическому завершению, поэтому Луна будет почти лишена сил. Пребывание ее в Знаке Овна создаст сильный энергетический диссонанс, что негативно отразится на настроении людей и удаче во многих сферах жизни.

Магнитные бури 21 апреля: вспышек на Солнце замечено не было. Это значит, что магнитных бурь в этот вторник не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

предельная внимательность;наличие запасного плана;экономия средств и времени;уважение к окружающим;размеренность, неспешность.домашние дела;усталость;негативный настрой.

Это неблагоприятный день для домашних дел: энергия стихии Огня связана не с домом и уютом, а с работой, любовью, амбициями. При желании можно заняться рабочими делами или устроить свидание в родных стенах, но мыть полы и протирать пыль — не лучшее занятие сегодня, так как по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru это может ухудшить ваше настроение.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбрать что-то, не сильно привлекающее внимание: в ином случае что-нибудь будет постоянно отвлекать вас от работы. Также яркие цвета будут привлекать внимание окружающих, а люди в такие дни могут быть агрессивны. Если вы не хотите вступать в ссоры и конфликты, избегайте чрезмерно пестрой одежды.

Лучшими цветами сегодня будут пастельные тона, черный или серый цвет в качестве основы. Дополнить образ можно украшениями из серебра, которые выступят в роли оберега. Из камней-талисманов важно будет выбрать обладающие защитными свойствами: обсидиан, тигровый глаз, лунный камень.

Финансы и работа в 28 лунный день

В этот день возможны срывы планов, поэтому стоит заранее морально подготовиться к тому, что все может пойти кувырком. Желательно быть готовыми к наступлению хаоса и неразберихи в делах. Астрологи рекомендуют иметь в запасе план «Б» на случай появления проблем. Сегодня лучше не рисковать.





Пока Луна в Овне убывает, так что лучше не тратить деньги, особенно на вещи, которые вам пока не нужны. Больше всего повезет тем людям, которые физически активны и занимаются любимым делом. Если вам не нравится ваша работа, лучше проявлять больше осторожности, не торопить события.

Любовь и отношения 21 апреля

Чтобы не разочароваться в людях, придется избавиться от иллюзий. В такой день лучше всего принимать людей такими, какие они есть. Астрологи советуют помнить, что совершенных людей не бывает. Даже стабильные и позитивные личности в такой день могут стать эгоистичными и раздражительными.

Один из самых полезных навыков в этот вторник — умение быстро забывать все плохое, не зацикливаться на негативе, не жить обидами, не злиться и не упиваться раздражением. Желательно помнить в этот день, что любовь — это не сделка, не мелодрама, не животный инстинкт, а чувство истинного уважения к близким людям.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна и Овен сделают людей импульсивными. Есть вероятность того, что многие сделают неверный шаг из-за банальной спешки. Любые неудачи могут серьезно сказаться на настроении, поэтому лучше не думать о плохом.

Стоит сфокусироваться на самом важном. Энергетика дня плохо подходит для самокопаний. Лучше искать не причины возникших проблем, а пути их наискорейшего решения. Что касается физической активности, то лучше избегать переутомления. Нужно сохранять активность и почаще выходить на свежий воздух, чтобы чувствовать себя лучше.