Лунный календарь: благоприятные дни для стрижки волос в мае 2020 года

Вадим Карасев

Стрижка волос — это не только способ сменить имидж, но и возможность привести локоны в порядок. В лунном календаре на май отражены самые удачные дни для похода к стилисту, в которые стрижка волос принесет лишь положительные эмоции и перемены к лучшему.

Подстригая волосы, стоит учитывать не только внутреннюю готовность к переменам, но и влияние ночного светила. Лунная энергетика способна помочь вырастить шикарные локоны, однако для этого нужно прислушаться к рекомендациям астрологов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать для стрижки лишь позитивные дни, когда удача сама идет в руки.

3 мая: рост Луны в Деве — отличная возможность для преображения. Стрижка волос принесет позитив, а локоны после оздоровительного подравнивания будут быстрее расти. Астрологи рекомендуют стричься в первой половине дня, чтобы весь день прошел удачно, а проблемы обходили стороной.

4, 5 мая: понедельник и вторник Луна проведет в созвездии Весов. Стрижка 4 числа позволит привлечь финансы, а 5 мая — наладить здоровье. Стричься лучше у проверенного мастера, чтобы выбранный образ отвечал всем требованиям.

10 мая: ночное светило убывает, и в этот день Луна будет находиться в созвездии Стрельца. Стричь волосы в эти сутки можно без опаски. Новая прическа придаст сил и усилит привлекательность, необходимую для завоевания авторитета.

12 мая: привести эмоции и нервы в порядок поможет подравнивание кончиков волос. Под влиянием Луны в Козероге стрижка будет уместной и избавит от проблем с секущимся кончиками.

13, 14 мая: рост волос во время фазы убывающей Луны замедляется, поэтому тем, кто хочет отрастить локоны, стоит лишь подравнять кончики. Оба дня, которые Луна проведет в Водолее, будут уместными для стрижки.

16 мая: тем, кто хочет сохранить прическу надолго, а также повысить жизненный тонус и настроение, стоит постричься в этот день. Луна в Рыбах убывает, позволяя спокойно записываться к парикмахеру.

19 мая: Овен — импульсивное созвездие, однако его влияние будет ослаблено убывающей Луной. Во вторник стрижка волос будет актуальной, придаст сил и поможет дать отпор недоброжелателям.

21, 22 мая: оба дня Луна проведет в Знаке Тельца. Стрижка 21 мая поможет стать увереннее. 22 числа, в день Новолуния, обновление прически раскроет внутренний потенциал и поможет зарядиться энергией.

23, 24 мая: рост Луны в созвездии Близнецов — прекрасное время для смены имиджа. С помощью обновления прически можно добиться быстрого роста волос, а также зарядиться бодростью. Смелые стрижки будут уместны для тех, кто хочет стать независимыми от чужого мнения.

26 мая: заниматься творчеством и раскрывать новые таланты лучше всего во время роста Луны в Раке. С помощью новой стрижки удастся обновить энергетику и без труда справляться с намеченными делами, не теряя сил и настроения.

27, 28 мая: справиться с финансовыми трудностями и укрепить здоровье позволит стрижка волос, намеченная на время пребывания Луны во Льве. Оба дня будут удачными для похода к мастеру. Кроме того, после стрижки стоит прочитать заговор на рост волос, чтобы отрастить нужную длину за короткий срок.

30, 31 мая: последние дни месяца растущая Луна проведет в созвездии Девы. В любой из выходных дней можно смело стричься, причем не обязательно в салоне. Попросите близких подравнять вам кончики волос, чтобы укрепить родственные связи.