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Медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков

Медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков
Вероятность осложнений среди больных COVID-19 курильщиков увеличивается в 14 раз. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, сообщает Medical Xpress.

Специалисты исследовали данные, полученные на основе изучения историй болезни 73 пациентов одной из китайских клиник. Исследование показало, что зараженные коронавирусом курильщики в 14 раз чаще имеют осложнения, чем некурящие больные.

К негативным последствиям курения при коронавирусе относят протекание болезни в тяжелых формах, необходимость подключения к аппаратам жизнеобеспечения и летальный исход.
"Поскольку COVID-19 в основном поражает легкие, то все, что может ослабить дыхательную систему, повышает риск появления осложнений", — заметил один из участников исследования доктор Мэтью Стелига (Matthew Steliga).

Медик уточнил, что курение сгущает слизистую оболочку дыхательных путей, затрудняя удаление вдыхаемых бактерий и вирусов. Специалист считает, что пассивное курение также может многократно увеличить количество негативных последствий от болезни: "Даже случайное вдыхание табачного дыма связывают с появлением острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)".

Стелига также заявил, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой, так как вейпы и подобные устройства могут подавлять иммунитет, таким образом снижая способность организма бороться с инфекцией. При этом он признал, что исследователи не имеют на этот счет полных данных, но отметил, что лучший способ обезопасить себя заключается в том, чтобы держать легкие чистыми и здоровыми.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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