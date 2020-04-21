Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев. Он предложил продавать нефть по принципу take or pay («бери или плати»). По его словам, российская сторона готова обсуждать этот вариант с партнерами.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти достигла отрицательных значений. Стоимость Urals упала до минус 2 долларов за баррель. При этом стоимость американской нефти WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

20 апреля сообщалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века.