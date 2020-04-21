Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

В день рождения королевы Елизаветы II, а сегодня британскому монарху исполнилось 94 года, дети, внуки и правнуки поздравили ее в соцсетях и по видеосвязи. Не остался в стороне от этого события и 35-летний принц Гарри, уехавший вместе с 38-летней женой Меган Маркл и одиннадцатимесячным сыном Арчи в США. Из Америки они позвонили в Англию, чтобы показать монарху подросшего сына Арчи и поздравить с праздником.

Пресс-секретарь герцогов Сассекских подтвердил, что разговор супругов с королевой состоялся. Официальный источник отметил, что Арчи тоже принял участие в семейном поздравлении.


Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Вместе с мужем, 98-летним принцем Филиппом, королева спасается от пандемии коронавируса в Виндзорском замке, откуда не выезжает. Все обычные официальные мероприятия в честь ее дня рождения были отменены, причем впервые за 68 лет.Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особым образом. Звонки и поздравления в этот день останутся конфиденциальными. Не будет пушечных выстрелов, чтобы не вводить дополнительные меры безопасности, — сказал источник во дворце.


Королева Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Принц Гарри и Меган Маркл показали малыша Арчи
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию сына Арчи
Двухмесячный сын принца Гарри и Меган Маркл впервые появился в свете
Меган Маркл готовится к первому путешествию с сыном Арчи в США