Миша Марвин прокомментировал новый роман

Лидия Мартынова

Недавно поклонники узнали, что артист закрутил роман с эффектной моделью — Милой Пан. Влюбленные не афишируют отношения. И в разговоре с поклонниками и прессой Марвин уходит от вопроса о новой связи.

30-летний Миша Марвин проводит карантин в городе Черновцы, где живут его родители. Хотя еще недавно он был в Одессе, откуда публиковал пикантные снимки, на которых запечатлен с дамой. И хотя в кадре не видно лица девушки, поклонники уверены, это эффектная модель корейского происхождения — Мила Пан.

Несмотря на распространяющиеся слухи, исполнитель старается не давать конкретного ответа на расспросы об избраннице. Так, например, в Instagram-эфире для RU.TV он лишь намекнул, что питает особенные чувства к Пан. «Почему сразу возлюбленная? Мы общаемся с человеком… Да, она мне нравится», — признался Марвин.





Тогда ведущая поинтересовалась у певца, какую часть женского тела он считает особенно сексуальной. «Мне кажется, это могут быть глаза и шея, если с серьезным подходом. А так и пятая точка тоже играет роль», — заявил Миша.

Он также отметил, что в первую очередь обращает внимание на взгляд женщины. «Есть абсолютно стеклянный и пустой, а есть глубокий, мудрый и пронизывающий. Смотришь на такие глаза и понимаешь, что эти глаза не против», — говорит звезда.

Журналистка поспешила уточнить, обладает ли такой особенностью взгляд Милы Пан. Артист согласился, однако поспешил перевести разговор на другую тему. «Мама спрашивает про женитьбу каждый раз, когда я приезжаю домой, — негодует артист. — Я отвечаю: «Как только так сразу». Но я действительно не знаю, когда это случится».

По словам исполнителя, он ценит в избранницах хозяйственность и аккуратность. «Я — чистоплюй, — делился он. — Очень люблю порядок, чтобы все стояло на своих местах, но вот убирать не люблю. Ко мне приходит домработница раз в две недели, но за это время много чего происходит, и мне часто приходится все делать самому. Ведь я буду чувствовать себя ужасно в грязи. Все девушки, с которыми у меня были отношения, были хозяйственные, домашние: и готовят, и убирают».

Напомним, что ранее Марвин крутил роман с коллегой по лейблу НаZимой. Артисты берегли отношения, но избежать расставания им не удалось. «Я лучше буду одна, чем буду носить брюки не своего размера! Мне понадобилось 29 лет, чтобы четко это осознать. Искренне верю и знаю, что есть мой человек на этой земле», — говорила певица.

Фото: Instagram