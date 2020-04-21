Мишустин провел переговоры с премьером Вьетнама

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудили взаимодействие в области борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Двадцать первого апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. Главы правительств обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией с акцентом на развитие контактов между медицинскими специалистами и учреждениями здравоохранения России и Вьетнама", - говорится в сообщении.