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Мишустин провел переговоры с премьером Вьетнама

Мишустин провел переговоры с премьером Вьетнама
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудили взаимодействие в области борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Двадцать первого апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. Главы правительств обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией с акцентом на развитие контактов между медицинскими специалистами и учреждениями здравоохранения России и Вьетнама", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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