Московские парки и усадьбы подготовили онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы

Алексей Вольцев

В условиях борьбы с коронавирусом столичные власти призывают людей оставаться дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предпринимаемые меры будут эффективными, если все граждане будут осознавать важность их соблюдения. Для находящихся на самоизоляции москвичей хорошим выходом в сложившейся ситуации станет официальный сайт мэра mos.ru. На его страницах, к примеру, представлена полная информация о виртуальных программах парков и прочих многочисленных дистанционных культурных и спортивных мероприятиях. В то же время регистрация на портале mos.ru предоставляет москвичам удаленный доступ к более чем 330 государственным услугам и сервисам.Следует добавить, что регистрация на сайте столичного мэра позволит москвичам получить цифровой пропуск, который необходим для передвижения по городу во время карантина. Для этих целей нужно зайти в свой личный кабинет на портале mos.ru и выполнить простые требования. Во время нахождения на улице нужно иметь при себе код цифрового пропуска, а также документ, удостоверяющий личность. Сейчас в городе выдаются различные цифровые пропуска: для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездок в других личных целях, допустимых при режиме повышенной готовности.