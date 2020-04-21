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На 120 миллиардов вырастут затраты государства на доступное жилье

На 120 миллиардов вырастут затраты государства на доступное жилье

Тема: Какие законы вступают в силу


До 2,36 триллиона рублей увеличено финансирование госпрограммы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 года № 399 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 21 апреля.

Затраты на реализацию программы до 2025 года вырастут более чем на 120 миллиардов рублей.

Уточнен порядок предоставления регионам средств на развитие их инфраструктуры, а также цели госпроекта.

В частности, планируется оказать поддержку в обеспечении жильем 267,13 тысячи семей. Компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должны быть предоставлены 100 процентам граждан, имеющим право на их получение.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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По материалам: pnp.ru

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