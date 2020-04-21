На Камчатке самовыдвиженцы теперь могут стать кандидатами в губернаторы

Лидия Мартынова

Камчатские депутаты приняли закон, дающий гражданам право самостоятельно вносить свою кандидатуру для участия в выборах губернатора региона, сообщает пресс-служба законодательного собрания края, отметив, что документ был вынесен на сессию краевого парламента местным избиркомом.

Отмечается, что в действующей редакции закона кандидат на должность губернатора Камчатского края выдвигается исключительно избирательным объединением (политической партией).

"Согласно принятым сегодня поправкам гражданам дается право самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы региона. В законе описан порядок самовыдвижения, в том числе процедура сбора подписей в поддержку самовыдвижения", - приводит пресс-служба слова вице-спикера краевого парламента Андрея Копылова.

По его словам, принятый закон является серьезным и необходимым шагом в пользу демократизации процедуры выборов высшего должностного лица региона.

"Благодаря этим поправкам теперь не только политические партии смогут выдвигать кандидатов. Мы дали возможность попробовать свои силы на выборах любому подходящему по возрасту несудимому гражданину России. Принимать закон пришлось практически с колес - в окончательном виде документ поступил от избирательной комиссии накануне сессии. Но депутаты сочли, что сложная эпидемиологическая обстановка требует оперативного подхода к принятию таких важнейших для региона решений", – добавил Копылов.