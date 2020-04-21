"На обратной дороге". В Австралии снимут некоторые ограничения по COVID

Влада Некрасова

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна приблизилась к поворотному моменту в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Nine News.

Ранее Моррисон указал, что австралийское правительство не готово отменять ограничения, действующие в стране из-за ситуации с коронавирусом, как минимум до середины мая.

"Мы уже на обратной дороге … Я считаю, что мы уже достигли поворотного момента", – заявил он, комментируя ситуацию, касающуюся ослабления мер социального дистанцирования, введенных в рамках борьбы с COVID-19.

сообщало, что китайские ученые выявили новые штаммы коронавируса.