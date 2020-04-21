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На улицах Ростова слишком много людей, из-за чего значительно упал индекс самоизоляции

На улицах Ростова слишком много людей, из-за чего значительно упал индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции, определяемый «Яндексом», в Ростове-на-Дону значительно снизился.

А это означает, что ростовчане осмелели и начали выходить на улицы, пренебрегая тем, что власти ввели ограничительные меры.

Согласно данным «Яндекса» сегодня, 21 апреля, в Ростове индекс равен 2,5 балла. Конечно, это говорит о значительно меньшем количестве людей на улице города, чем до введенных ограничений.

До того, как в донской столице ввели ограничения, индекс самоизоляции в обычный будний вторник равнялся 0,7 балла. Однако же, в первую неделю ограничительных мер он был равен 3,3 балла.

Сейчас сложно сказать, повлияет ли количество вышедших на улицу людей на число заразившихся коронавирусной инфекцией. Но, пока речи о послаблении ограничений правительство Ростовской области не ведет.

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По материалам: u-f.ru

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