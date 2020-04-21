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На вдову Иосифа Кобзона подали в суд из-за 18 миллионов рублей

На вдову Иосифа Кобзона подали в суд из-за 18 миллионов рублей

69-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли оказалась втянутой в скандальную историю, обернувшуюся судебным разбирательством. Как сообщает телеграм-канал Mash, на нее подали в суд должники певца Ефим Петров, который был его помощником в Госдуме, и его жена Елена Флерова.


Нелли и Иосиф Кобзон

В 2009 году они одолжили у Кобзона 300 тысяч долларов на открытие музея Флеровой (она художница) в Германии. Музей, впрочем, открыт так и не был, а деньги возвращать Кобзону они не стали. В качестве залога Кобзон взял у Флеровой 141 написанную ей картину, а Чертановский суд арестовал еще 337 ее произведений живописи и три драгоценных ларца в качестве обеспечительного имущества.

Возвращать деньги Флерова не намерена и сейчас и решила подать ответный иск в суд к вдове певца, так как, по словам художницы, после его смерти никто из родственников артиста не подал заявление о правопреемстве. Таким образом она хочет не только вернуть свои картины и списать долг, который теперь является недействительным по закону.


Иосиф и Нелли Кобзон
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По материалам: spletnik.ru

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