Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Эпидемия коронавируса в России может продлиться до конца лета, заявил пульмонолог, терапевт, профессор, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко в беседе с «Известиями».

«Новая инфекция следует тем же законам, что и предыдущие. Но она действительно более агрессивная», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что людей, которые являются носителями вируса, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных.

По мнению Карабиненко, вокруг коронавируса раздуто много паники. Он отметил, что в стране ресурсов медицины для лечения инфекции должно хватить.

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер. Эксперты отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июня, поскольку пик заражений придется на начало мая.

По последним данным, в России с начала эпидемии зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в Московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране выздоровели почти 3,5 тысячи.