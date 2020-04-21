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Один, совсем один. Что читать об изоляции

Один, совсем один. Что читать об изоляции
Изоляция — вещь необычайно сложная психологически, а значит — дающая пищу для писательской фантазии. О романах, которые идеально описывают различные режимы обособленного существования, — в материале РИА Новости

1. Стивен Кинг "Под куполом"

То, что Кинг — мастер апокалиптического жанра, известно. Его герои переживали и нашествие смертельно опасного вируса ("Противостояние"), и зомби-апокалипсис ("Мобильник"), и даже абсолютное уничтожение нашего измерения как такового ("Апокалипсис"). Но апогей вынужденной изоляции — в романе "Под куполом".


Идейно этот текст связан с двумя другими кинговскими произведениями: рассказом "Плот" и так и не написанным романом "Каннибалы". В первом герои оказались заперты посреди водной глади и в итоге стали жертвами неведомого плотоядного существа. Во втором — закрыты в помещении и вынуждены есть друг друга.

Роман "Под куполом" описывает крохотный Честерс Милл, штат Мэн (что у Кинга вполне естественно). Однажды утром жители выясняют, что городок накрыла странная преграда, напоминающая огромный купол. Он почти непроницаем — вода и воздух частично проходят сквозь него, но машины, птицы и самолеты разбиваются. Его ничем не пробить и не разрушить. Более того, рядом с ним выходит из строя электроника, включая кардиостимуляторы. Горожане сперва пытаются как-то приспособиться, но затем их охватывает сперва паника, а после и ужас…


Как обычно, Кинг создает социальную сатиру на откровенно фантастическом фоне (главный антагонист в романе — один из городских управленцев, погрязший в криминале и одержимый жаждой власти). Но то, как трансформируется общественное сознание в условиях изоляции, показано у "короля ужасов" невероятно точно.

2. Мариам Петросян "Дом, в котором…"

История таинственного дома, в котором живут странные и явно изгнанные из общества — даже не люди, а существа. У них собственные законы, весьма суровые, свои легендариум, герои и даже язык. Мир, в котором правит сила и хитрость, своеобразный "закон джунглей" — не зря один из центральных персонажей носит недвусмысленное прозвище Шакал Табаки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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