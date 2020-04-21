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ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса

ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавирусаФото: Valerie Baeriswyl / Reuters

ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за эпидемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса, к которому она приведет. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что число тех, кто голодает, может превысить 265 миллионов человек по всему миру. Сейчас оно равняется 135 миллионам. «Нам всем нужно решать эту проблему вместе, потому что иначе цена [кризиса] будет слишком высока: множество смертей и множество тех, кто лишится дохода», — рассказал Ариф Хуссейн, главный экономист и директор по исследованиям, оценке и мониторингу по Всемирной продовольственной программе (World Food Programme, WFP) ООН.

Хуссейн добавил, что теперь на программы помощи ООН потребуется выделить 10-12 миллиардов долларов: в прошлом году собрали рекордные 8,3 миллиарда. В ближайшие месяцы организация планирует подготовить запасы продовольствия, чтобы помочь нуждающимся.

По последним данным, во всем мире более 2,4 миллиона зараженных коронавирусом. Более 170,3 тысячи человек погибли, а 612,6 тысячи вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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