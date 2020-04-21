Отдельная палата и личная акушерка: как жена Андрея Черкасова готовится к родам

Алексей Вольцев

Совсем скоро Андрей и Кристина Черкасовы станут родителями. Супруги ответственно подошли к подготовке к родам, но эпидемия коронавируса, бушующая в России, внесла свои коррективы в их планы.

В конце прошлого года Андрей и Кристина Черкасовы сообщили поклонникам радостную новость: у них появится малыш. Все эти месяцы супруга телеведущего читала литературу для беременных, закупала вещи для будущего ребенка и подыскивала роддом. Однако определиться с клиникой оказалось не так-то просто.

«Мы столкнулись с тем, что пять родильных домов переквалифицировались в инфекционные больницы в связи с коронавирусом. Еще одна сложность возникла из-за того, что отменили все дни открытых дверей, все встречи с врачами. То есть мы элементарно не могли приехать и нормально осмотреть больницы. Конечно, оставался вариант выбора роддома по видеосвязи, но вы же понимаете, что это совсем не то», — поделилась Кристина со «СтарХитом».

В итоге Черкасова сделала выбор в пользу четвертого роддома имени Виноградова. По словам девушки, она ориентировалась не только на позитивные отзывы в Сети, но и на советы поклонников. После первого же визита в больницу Кристина поняла, что мечтает стать мамой именно в этих стенах.





«Как кормят и какую постель стелят — это уже дело десятое. Важно, чтобы врачи прислушивались, проявляли заботу. Знаете, во многих больницах врачи игнорируют желания мамочек. Мне такой вариант не подходит. В этой больнице очень лояльно относятся к мягким родам, вертикальным. Когда я услышала, что со мной готовы работать так, как я хочу, то сразу все решила», — подчеркнула звезда.

У Черкасовой будет отдельная просторная палата с душевой и санузлом. Также для будущей мамы было важно, чтобы рядом с ней во время родов находилась личная акушерка, которая смогла бы во всем помогать Кристине.

«Палата правда очень хорошая — большая, светлая. Уверена, все пройдет на высшем уровне. Но для меня важно не то время, которое я проведу в палате после родов, а сам процесс. Я ориентировалась на то, чтобы в роддоме было все необходимое оборудование. Мы предусмотрели все мелочи. Конечно, коронавирус сказался на жизни всех граждан. Сейчас я не могу, к сожалению, ходить на долгие прогулки, поэтому провожу большую часть времени дома. Читаю литературу для беременных, обустраиваю детскую. Теперь, когда мы выбрали роддом, мне стало спокойнее, уже не волнуюсь», — подчеркнула Черкасова.

Напомним, что Кристина и Андрей ждут мальчика. Сейчас Черкасов во всем поддерживает возлюбленную и старается надолго не разлучаться с ней. Поклонники же уверены, что супруги не остановятся на одном малыше и в будущем обязательно захотят стать родителями еще раз.

Фото: личный архив, Instagram