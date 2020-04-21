Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19

Анастасия Иванова

Посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил РИА Новости, что посол США в Израиле Дэвид Фридман соврал о предоставлении Соединенными Штатами палестинцам специального гранта в 5 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.

В четверг Фридман написал в Twitter, что США предоставляют Палестинской администрации 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, грант США дадут больницам и бедным семьям.