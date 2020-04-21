Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия

Лидия Мартынова

Протест против мер, принятых властями Северной Осетии из-за распространения коронавируса, — это гремучая смесь из разных составляющих, считает политолог Алексей Макаркин.

«В нем, разумеется, присутствует „ковид-диссидентство“, то есть неверие в реальность пандемии, которая пока незначительно затронула республику. Но основа „ковид-диссидентства“ в самых разных странах — это недоверие власти, элитам, специалистам, которых „отрицатели“ связывают с властями. И, разумеется, ощущение брошенности, забытости — тем более, что в Осетии распространена „серая“ занятость, так что людям не полагается даже скромных компенсаций. И это на фоне продолжения работы крупных компаний, связанных с местными элитами», — пишет политолог для телеграм-канала Bunin & Co.

Есть, по словам Макаркина, и поиск альтернатив, который начался не с пандемией.

«Оперный певец Вадим Чельдиев вернулся в республику еще несколько лет назад и стал активно заниматься благотворительностью в пику местному начальству. Движение СССР, лидером которого в республике он является, тоже появилось не с пандемией — в последние годы была заметна деятельность нескольких проектов, объединяющих людей, желающих вернуться в Союз. Еще в прошлом году Чельдиев предложил на пост главы республики Виталия Калоева, который много лет назад потерял свою семью в авиакатастрофе, убил диспетчера и отсидел несколько лет в швейцарской тюрьме. Понятно, что для федерального центра это полностью неприемлемо — но опять-таки история с его выдвижением началась не сегодня. Просто пандемия стала триггером, резко усилившим копившиеся противоречия», — заключил Макаркин.

ИА Newstes сообщало, что антиправительственный «народный сход» «граждан ССР» созывал не верящий в существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев. Против него возбуждено уголовное дело за распространение фейков, за день до митинга он был задержан во Владикавказе.

Митинг сегодня собрал до 1,5 тыс. человек. Люди требовали открыть производства, школы, отставки главы республики, возврата к прямым выборам главы и т. д. К вечеру часть митингующих поддалась на уговоры властей, часть правоохранителям пришлось вытеснять с площади в центре Владикавказа силой.

После такого массового скопления людей, североосетинские медики прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом в республике, ситуацию они оценивают как катастрофическую.

Митингующих сегодня не поддержал и Виталий Калоев, которого Чельдиев прочил в руководство республики. Калоев в своем видеообращении призвал соблюдать ограничения и беречь своих родных.

«События, которые произошли сегодня, не красят нас… Сегодняшний день еще аукнется для нас недели через две», — сказал Виталий Калоев.