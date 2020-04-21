Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия

Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия

Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия

Протест против мер, принятых властями Северной Осетии из-за распространения коронавируса, — это гремучая смесь из разных составляющих, считает политолог Алексей Макаркин.

«В нем, разумеется, присутствует „ковид-диссидентство“, то есть неверие в реальность пандемии, которая пока незначительно затронула республику. Но основа „ковид-диссидентства“ в самых разных странах — это недоверие власти, элитам, специалистам, которых „отрицатели“ связывают с властями. И, разумеется, ощущение брошенности, забытости — тем более, что в Осетии распространена „серая“ занятость, так что людям не полагается даже скромных компенсаций. И это на фоне продолжения работы крупных компаний, связанных с местными элитами», — пишет политолог для телеграм-канала Bunin & Co.

Есть, по словам Макаркина, и поиск альтернатив, который начался не с пандемией.

«Оперный певец Вадим Чельдиев вернулся в республику еще несколько лет назад и стал активно заниматься благотворительностью в пику местному начальству. Движение СССР, лидером которого в республике он является, тоже появилось не с пандемией — в последние годы была заметна деятельность нескольких проектов, объединяющих людей, желающих вернуться в Союз. Еще в прошлом году Чельдиев предложил на пост главы республики Виталия Калоева, который много лет назад потерял свою семью в авиакатастрофе, убил диспетчера и отсидел несколько лет в швейцарской тюрьме. Понятно, что для федерального центра это полностью неприемлемо — но опять-таки история с его выдвижением началась не сегодня. Просто пандемия стала триггером, резко усилившим копившиеся противоречия», — заключил Макаркин.

ИА Newstes сообщало, что антиправительственный «народный сход» «граждан ССР» созывал не верящий в существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев. Против него возбуждено уголовное дело за распространение фейков, за день до митинга он был задержан во Владикавказе.

Митинг сегодня собрал до 1,5 тыс. человек. Люди требовали открыть производства, школы, отставки главы республики, возврата к прямым выборам главы и т. д. К вечеру часть митингующих поддалась на уговоры властей, часть правоохранителям пришлось вытеснять с площади в центре Владикавказа силой.

После такого массового скопления людей, североосетинские медики прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом в республике, ситуацию они оценивают как катастрофическую.

Митингующих сегодня не поддержал и Виталий Калоев, которого Чельдиев прочил в руководство республики. Калоев в своем видеообращении призвал соблюдать ограничения и беречь своих родных.

«События, которые произошли сегодня, не красят нас… Сегодняшний день еще аукнется для нас недели через две», — сказал Виталий Калоев.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия
Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия
Охлобыстин объяснил свое появление на пасхальной службе «для избранных»
Охлобыстин объяснил свое появление на пасхальной службе «для
Женщина решила повторить популярный танец из соцсети и сломала обе ноги
Женщина решила повторить популярный танец из соцсети и сломала обе
Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
В оксфордский словарь внесли изменения из-за влияния COVID-19 на язык
В оксфордский словарь внесли изменения из-за влияния COVID-19 на язык
Александра Васильева выписали из Коммунарки
Александра Васильева выписали из Коммунарки
Цена на российскую нефть стала отрицательной
Цена на российскую нефть стала отрицательной
ВОЗ предсказала человечеству долгие годы существования в условиях коронавируса
ВОЗ предсказала человечеству долгие годы существования в условиях
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Работодателям рекомендовали мерить температуру сотрудникам в течение дня
Работодателям рекомендовали мерить температуру сотрудникам в течение
Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом
Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом
В Ираке объяснили исторический обвал цен на нефть ситуацией с COVID-19
В Ираке объяснили исторический обвал цен на нефть ситуацией с COVID-19

Топ на сегодня

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти

Еще по теме

Парламент Северной Осетии избрал Вячеслава Битарова главой республики
«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста
Певцу из Северной Осетии запретили сход против «несуществующего вируса»
В Северной Осетии после ДТП хотят создать пункт транспортного контроля