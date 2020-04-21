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Печальная статистика приближается к тысяче: на Буковине выявили 988 случаев COVID-19

Печальная статистика приближается к тысяче: на Буковине выявили 988 случаев COVID-19

В Черновицкой области продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом жителей: в течение понедельника подтверждено еще 82 случая заражения. При этом общая численность заболевших COVID-19 жителей составила 988 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его информации, за минувшие сутки умерли четыре человека, в том числе и парень 2000 года рождения. Больной обратился за медицинской помощью 17 апреля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, уже 19 апреля юноша скончался. Результаты тестов относительно наличия или отсутствия у него COVID-19 пока ожидаются.

Областной лабораторный центр состоянию на 19 апреля провел 4886 исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Глава области сообщил, что из расчета на один миллион жителей в Черновицкой области приходится 5422 тестирований, и это самый высокий показатель в Украине.

10 медицинских учреждений Буковины определены как госпитальные базы для больных коронавирусом. По состоянию на 20 апреля у них еще есть 109 свободных коек. Когда они заполнятся, принимать больных начнут резервные больницы, в частности Вижницкая и Герцаевская ЦРБ.

По состоянию на вечер 20 апреля в Черновицкой области зафиксировано 988 случаев коронавируса. Из них 25 человек выздоровели, а 15 скончались.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 20 апреля, в Украине подтверждены 5710 случаев COVID-19. Зафиксированы 151 случая с летальным исходом и 359 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 58 093 тестов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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