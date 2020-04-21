Пенсионерам Крайнего Севера могут упростить получение компенсации проезда на отдых

Влада Некрасова

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому пенсионерам Крайнего Севера для получения компенсации не нужно будет предоставлять в Пенсионный фонд (ПФР) документы, подтверждающие пребывание на отдыхе и стоимость проезда на поезде. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал 21 апреля заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Согласно законопроекту, ПФР самостоятельно будет запрашивать данные о проезде у РЖД.

«Предлагается упростить получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в северных регионах. Необходимо исключить предоставление избыточных справок, в том числе подтверждающих цель поездки», — рассказал Пудов.

В ведомстве разъяснили, что в настоящее время пенсионеры (получающие страховые пенсии по старости или инвалидности) Крайнего Севера и приравненных к ним местностей раз в два года имеют право на получение компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России.

За этой компенсацией они обращаются в территориальные отделения ПФР, причём компенсация может производиться как в виде возмещения расходов, так и в виде покупки билетов. Согласно действующим нормам, пенсионеру необходимо предоставить в фонд подтверждающий документ из места отдыха — к примеру, санатория, турбазы, дома отдыха.

Возмещение расходов в случае, если по маршруту курсирует только дорогой транспорт (скорый или фирменный поезд), возможно только на основании справки о стоимости проезда, оформленной в РЖД.

Согласно предлагаемым поправкам, необходимость предоставлять справки из домов отдыха отменяется, а сведения о стоимости проезда ПФР будет запрашивать самостоятельно через электронный документооборот с РЖД.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением сохранить дальневосточным пенсионерам, заключившим договор о приёмной семье, право на оплату проезда к месту отдыха и обратно.