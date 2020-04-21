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Пенсионерам Крайнего Севера могут упростить получение компенсации проезда на отдых

Пенсионерам Крайнего Севера могут упростить получение компенсации проезда на отдых

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому пенсионерам Крайнего Севера для получения компенсации не нужно будет предоставлять в Пенсионный фонд (ПФР) документы, подтверждающие пребывание на отдыхе и стоимость проезда на поезде. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал 21 апреля заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Согласно законопроекту, ПФР самостоятельно будет запрашивать данные о проезде у РЖД.

«Предлагается упростить получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в северных регионах. Необходимо исключить предоставление избыточных справок, в том числе подтверждающих цель поездки», — рассказал Пудов. 

В ведомстве разъяснили, что в настоящее время пенсионеры (получающие страховые пенсии по старости или инвалидности) Крайнего Севера и приравненных к ним местностей раз в два года имеют право на получение компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России.

За этой компенсацией они обращаются в территориальные отделения ПФР, причём компенсация может производиться как в виде возмещения расходов, так и в виде покупки билетов. Согласно действующим нормам, пенсионеру необходимо предоставить в фонд подтверждающий документ из места отдыха — к примеру, санатория, турбазы, дома отдыха.

Возмещение расходов в случае, если по маршруту курсирует только дорогой транспорт (скорый или фирменный поезд), возможно только на основании справки о стоимости проезда, оформленной в РЖД.

Согласно предлагаемым поправкам, необходимость предоставлять справки из домов отдыха отменяется, а сведения о стоимости проезда ПФР будет запрашивать самостоятельно через электронный документооборот с РЖД.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением сохранить дальневосточным пенсионерам, заключившим договор о приёмной семье, право на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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