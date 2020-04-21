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Перестройка: ВЭБ и врачи предложили план спасения отреформированного здравоохранения в РФ

Перестройка: ВЭБ и врачи предложили план спасения отреформированного здравоохранения в РФ

Перестройку национальной медицины предложили эксперты ВЭБ и глава московской ГКБ № 71 Александр Мясников. По их мнению, опыт борьбы с пандемией должен изменить приоритеты организации здравоохранения и экономической политики, а также изменить систему национальной безопасности.

В документе предлагается выделять на медицину в стране 7-10% ВВП (сейчас 2,9% ВВП), организовать вынос инфекционных больниц за пределы городов, улучшить жизни медработников за счет повышения качества средств индивидуальной защиты. Эксперты считают, что нужно уделить должное внимание развитию технологий в медицине, переобучению медицинского персонала, вопросам прогнозирования эпидемий.

В интервью РБК доктор Мясников выразил сомнение о выделении необходимых средств на здравоохранение, однако, по его мнению, перестройка национальной медицины неибежна.

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По материалам: u-f.ru

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