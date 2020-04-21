Пир во время пандемии: в регионах решили шикануть на День Победы
Традиционный парад Победы на Красной площади Москвы из-за пандемии коронавируса перенесен на неопределенный срок. По этой же причине в большинстве российских регионов отменяются торжественные мероприятия в связи с разгромом нацистской Германии.
В 2020 году освобождению Европы от нацизма будет 75 лет. Телеграм-канал Mash сообщает: отменяя публичные торжества, региональные чиновники оставили в силе корпоративные мероприятия в честь Дня Победы, куда рядовым гражданам доступ традиционно закрыт.
В Ростовской области режим всеобщей самоизоляции был оглашен губернатором области 14 апреля. На следующий день правительство Ростовской области объявило о конкурсном тендере на проведение закрытого «победного» банкета. Заявленная начальная цена тендера — 478 000 рублей.
Судя по открытым данным, прием заявок на конкурс заканчивается 23 апреля — когда в Ростовской области ужесточат проездной режим внутри муниципалитетов.
9 апреля аналогичный конкурс официально открылся в Ставропольском крае.
Начальная цена тендера — 1,5 млн рублей. Mash сообщает, что 17 апреля правительство Ставрополья приостановило аукцион, а разглашать причины отказалось.
Наибольшую широту размаха на День Победы запланировали для себя чиновники из Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Начальная цена конкурса — около 2 млн рублей. В честь разгрома нацистов чиновники из Казани должны угощать за государственный счет дважды — на завтрак и обед. В проекте торжества оговорили интерьер банкета: только столы круглой формы, с музыкальным сопровождением и без сооружений, которые бы мешали отдыхающим слушать песни и смотреть танцы.
Отдельного внимания заслуживает меню банкета в Минтруда Татарстана, которое публикует Mash.