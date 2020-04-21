Пир во время пандемии: в регионах решили шикануть на День Победы

Алексей Вольцев

Традиционный парад Победы на Красной площади Москвы из-за пандемии коронавируса перенесен на неопределенный срок. По этой же причине в большинстве российских регионов отменяются торжественные мероприятия в связи с разгромом нацистской Германии.

В 2020 году освобождению Европы от нацизма будет 75 лет. Телеграм-канал Mash сообщает: отменяя публичные торжества, региональные чиновники оставили в силе корпоративные мероприятия в честь Дня Победы, куда рядовым гражданам доступ традиционно закрыт.

В Ростовской области режим всеобщей самоизоляции был оглашен губернатором области 14 апреля. На следующий день правительство Ростовской области объявило о конкурсном тендере на проведение закрытого «победного» банкета. Заявленная начальная цена тендера — 478 000 рублей.

«За эти деньги чиновники хотят видеть праздничное меню на 500 персон. Гостей должны угощать самыми изысканными блюдами: котлетками из щуки с пряными овощами, жаренными во фритюре куриными лапками с сыром, филе сельди со сливочным маслом на солодовой булочке, салом с горчицей и зелёным лучком на чёрном хлебе и корзиночками с муссом из лосося. И это только основные блюда. На десерт господа желают эклеры, конфеты и пирожки с яблоками. Ну а какой ростовчанин не любит шика и лоска? Еду должны подавать ни на чём ином как на фарфоровых или фаянсовых тарелках. При этом на столах не должно быть алкоголя — только соки и минеральная вода», — сообщает Mash.

Судя по открытым данным, прием заявок на конкурс заканчивается 23 апреля — когда в Ростовской области ужесточат проездной режим внутри муниципалитетов.

9 апреля аналогичный конкурс официально открылся в Ставропольском крае.

«Среди гастрономических пожеланий — птица, фаршированная кнельной массой с брусничным соусом, сёмга слабосолёная с сыром „Русский пармезан“, осётр, припущенный со сливочно-икорным соусом, каре ягненка с фисташками, язычки жареные, гарнированные запечённой айвой или яблоками с клюквенным соусом. И это не считая традиционных закусок под водку, коньяк и вино», — сообщает Mash.

Начальная цена тендера — 1,5 млн рублей. Mash сообщает, что 17 апреля правительство Ставрополья приостановило аукцион, а разглашать причины отказалось.

Наибольшую широту размаха на День Победы запланировали для себя чиновники из Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Начальная цена конкурса — около 2 млн рублей. В честь разгрома нацистов чиновники из Казани должны угощать за государственный счет дважды — на завтрак и обед. В проекте торжества оговорили интерьер банкета: только столы круглой формы, с музыкальным сопровождением и без сооружений, которые бы мешали отдыхающим слушать песни и смотреть танцы.

Отдельного внимания заслуживает меню банкета в Минтруда Татарстана, которое публикует Mash.





Артур Приймак

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