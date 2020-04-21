Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Сегодня, 19:07 Анастасия Иванова
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
"Надежда Георгиевна продолжает лечение в больнице, чувствует себя получше", - сказал Собянин.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус не обнаружен. По его словам, состояние певицы стабильное, динамика положительная.
По материалам: ria.ru