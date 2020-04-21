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Преимущества сенсорных выключателей света

Сенсорные выключатели света

Сенсорные выключатели света – это первый шаг на пути к техническому оснащению «умного дома». В них сочетаются футуристичный дизайн, современные функции и простота монтажа, не требующая специальных знаний. Такие выключатели оснащены сенсорной панелью, управление которой может осуществляться при помощи прикосновения, пульта ДУ или по Wi-Fi. Это открывает широкие возможности для создания индивидуальных сценариев освещения в жилище. Функциональность сенсорных выключателей света зависит от конкретной модели.

Будущее наступило: 6 преимуществ сенсорных выключателей

  1. Управляйте светом одним касанием. Чувствительные датчики, расположенные на панели, позволят включать и выключать свет одним лёгким прикосновением. Щёлкающие клавиши остались в прошлом. Сенсорные выключатели работают абсолютно бесшумно. Это особенно актуально в ночное время, когда все спят.
  2. Обеспечьте полную безопасность в своём доме. Все модели оснащены передовой электроникой, которая реагирует на короткие замыкания, перегорание лампочек и разрывы в электросети, автоматически отключая выключатель. Отсутствие составных частей и зазоров на сенсорных панелях обеспечивает дополнительную безопасность, исключая возможность контакта с токоведущими элементами. Сенсорные выключатели полностью безопасны для детей. Малыши могут хлопать по ним мокрыми ладошками, и удара током не произойдёт. Именно поэтому многие семьи выбирают сенсорные модели. Здоровье детей – превыше всего.
  3. Меняйте устаревшие механические выключатели без проблем. Сенсорные панели легко монтируются в обычные коробки по традиционной схеме. Установка займёт всего пару минут. Она не требует специального оборудования.
  4. Пользуйтесь сенсорным выключателем с комфортом. Состояние выключателя легко определить по цветной подсветке: синяя – выключен, а красная – включён. Индикаторы хорошо видны как в ночное, так и в дневное время.
  5. Не переживайте о сохранности. Панели выполнены из закалённого стекла, которому не страшны царапины и другие повреждения. Отсутствие механических элементов также снижает риск выхода из строя одного из них. Например, сенсорные выключатели Livolo, посмотреть которые можно здесь, рассчитаны на 100 000 переключений. Не стоит забывать и об уходе. Плоскую стеклянную панель легко очистить при помощи влажной губки.
  6. Вписывайте в любые интерьеры. Элегантная панель из гладкого стекла смотрится максимально деликатно. Поэтому сенсорные выключатели света идеально дополняют современные и классические интерьеры, не привлекая к себе лишнего внимания. Также они позволяют сделать освещение ещё одним элементом дизайна. Управляя его насыщенностью, можно добиться любой атмосферы.

Это ещё и экономия

Всё ещё получаете большие счета за электроэнергию? Могу поспорить, что вы используете обычные выключатели. Большинство сенсорных моделей позволяет регулировать яркость освещения. И это очень удобно. Согласитесь, далеко не всегда нам нужен яркий свет. В большинстве случаев достаточно уютного полумрака. Настраивайте интенсивность освещения. Это позволит сэкономить на покупке ночников и бра, замене лампочек и, конечно, счетах за электроэнергию.

# Дизайн и стиль

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Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света

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