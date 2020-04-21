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Премьеру «Бэтмена» и еще трех фильмов перенесли из-за коронавируса

Премьеру «Бэтмена» и еще трех фильмов перенесли из-за коронавирусаРоберт Паттинсон Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Американская кинокомпания Warner Bros. перенесла часть премьер на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Variety.

Так, из-за угрозы распространения вируса премьеру «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли отложили до 1 октября 2021 года. Изначально планировалось выпустить картину в июне следующего года.

Полнометражный приквел сериала «Клан Сопрано» — «Множественные святые Ньюарка» также отложили. Релиз должен был состояться в сентябре 2020-го, однако теперь фильм выпустят не раньше 2021 года.

Также перенесен выход двух фильмов о супергероях: «Шазам 2» выйдет в ноябре 2022 года, однако изначально планировалось выпустить его в свет в апреле. Единственный супергеройский фильм перенесли на месяц раньше: «Флэш» выйдет в июне, а не в июле 2022-го года.

Ранее сообщалось, что премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса. Фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 22 мая, однако дату показа перенесли на 2 апреля 2021 года.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 786 тысяч человек, более 42,3 тысячи умерли, более 72,7 тысячи человек вылечились.

Всего в мире насчитывается более 2,4 миллиона случаев инфицирования.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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