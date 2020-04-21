Приднестровью надо добиться усиления военного присутствия России — депутат

Лидия Мартынова

Мировая пандемия коронавируса должна способствовать укреплению отношений между Приднестровьем и Россией, считает депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов. По словам парламентария, речь идет об ускоренном развитии прямых отношений между реальными союзниками.

Сафонов утверждает, что с учетом действующего режима антироссийских санкций со стороны США и Европейского союза, Приднестровье остаётся единственным союзником России, где войска РФ располагаются бессрочно и на постоянной основе.

«Это должно быть главным в работе приднестровской стороны, которая совместно с россиянами вначале может утвердить такое положение на неопределённый срок, а затем добиться усиления российского военного присутствия на Днестре. Это позволит укрепить и приднестровские войска», — заявляет Сафонов.

Он подчеркивает, что приднестровская армия как никогда нуждается в обученном офицерском корпусе, «могущем в случае нового конфликта на Днестре эффективно управлять войсками плечом к плечу с российскими союзниками для отражения любой агрессии».

«Сейчас политики Молдавии пытаются изобразить себя партнёрами Москвы, уверяя, что „дружба с Востоком не противоречит дружбе с Западом“. Однако программным документом и внешнеполитическим ориентиром для официального Кишинёва является соглашение между Молдавией и Евросоюзом об Ассоциации», — напомнил Сафонов.

Другим направлением взаимодействия, говорит приднестровский депутат, является внедрение в регионе банковских карт российских платежных систем. Таким образом Приднестровье выйдет из-под удара молдавской банковской сферы в условиях, когда на территории Приднестровья была заблокирована работа систем Visa и MasterCard.

«И, разумеется, нельзя не сказать о закреплении на долгую перспективу нынешней системы поставок газа в Приднестровье. Это даёт прямую пользу и нам и россиянам, так как они работают и будут работать не с отсталым аграрным образованием, а с промышленно развитой страной, имеющей что предложить российским партнёрам, оказавшимся перед лицом жестокого западного давления», — заключил Андрей Сафонов.

ИА Newstes сообщало, что ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал сроки, когда российские войска покинут Приднестровский регион. Окончательный вывод Оперативной группы российских войск будет осуществлен после утилизации складов вооружения в селе Колбасное, где после вывода 14-й армии скопилось более 20 тыс. тонн боеприпасов, значительная часть которых с истекшим сроком хранения. Во время визита в Кишинев 24 августа 2019 года министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу тема уничтожения боеприпасов впервые обсуждалась с президентом РМ. Глава российского оборонного ведомства предложил начать процесс и подтвердил готовность предоставить для этого необходимое оборудование.

В отношении внешней политики Молдавии официальная позиция Кишинева сводится к взаимовыгодному сотрудничеству с Востоком и Западом. Додон неоднократно на различных международных площадках заявлял, что евроинтеграция остается приоритетом при том, что республика выступает за расширение присутствия в СНГ и евразийском экономическом пространстве.

С международными банковскими карт ситуация такова, что в ритейл-сетях с 30 января платежные системы Visa и Mastercard заблокировали расчеты, которые были возможны с лета 2019 года. POS-терминалы, через которые проходит оплата, были установлены российским банком «Уралсиб», а это противоречит правилам использования эмитированных в Молдавии карт.

Проблема российского газа для приднестровцев остро стоит в повестке диалога Кишинева и Москвы. По данным на конец 2019 года, исторический долг Молдавии перед «Газпромом» составили около 7 миллиардов долларов, из которых 6 миллиардов 819 миллионов долларов — задолженность ООО «Тираспольтрансгаз». Приднестровье не оплачивает российский газ в течение последних 12 лет при том, что получает деньги за транзит и регулярно взимает плату с местных потребителей. Президент Молдавии неоднократно обращались к руководству России и «Газпрома» с просьбой дифференцировать газовый долг, отказываясь брать на себя оплату приднестровских счетов.