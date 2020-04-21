Приднестровью надо добиться усиления военного присутствия России — депутат
Мировая пандемия коронавируса должна способствовать укреплению отношений между Приднестровьем и Россией, считает депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов. По словам парламентария, речь идет об ускоренном развитии прямых отношений между реальными союзниками.
Сафонов утверждает, что с учетом действующего режима антироссийских санкций со стороны США и Европейского союза, Приднестровье остаётся единственным союзником России, где войска РФ располагаются бессрочно и на постоянной основе.
Он подчеркивает, что приднестровская армия как никогда нуждается в обученном офицерском корпусе, «могущем в случае нового конфликта на Днестре эффективно управлять войсками плечом к плечу с российскими союзниками для отражения любой агрессии».
Другим направлением взаимодействия, говорит приднестровский депутат, является внедрение в регионе банковских карт российских платежных систем. Таким образом Приднестровье выйдет из-под удара молдавской банковской сферы в условиях, когда на территории Приднестровья была заблокирована работа систем Visa и MasterCard.
ИА Newstes сообщало, что ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал сроки, когда российские войска покинут Приднестровский регион. Окончательный вывод Оперативной группы российских войск будет осуществлен после утилизации складов вооружения в селе Колбасное, где после вывода 14-й армии скопилось более 20 тыс. тонн боеприпасов, значительная часть которых с истекшим сроком хранения. Во время визита в Кишинев 24 августа 2019 года министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу тема уничтожения боеприпасов впервые обсуждалась с президентом РМ. Глава российского оборонного ведомства предложил начать процесс и подтвердил готовность предоставить для этого необходимое оборудование.
В отношении внешней политики Молдавии официальная позиция Кишинева сводится к взаимовыгодному сотрудничеству с Востоком и Западом. Додон неоднократно на различных международных площадках заявлял, что евроинтеграция остается приоритетом при том, что республика выступает за расширение присутствия в СНГ и евразийском экономическом пространстве.
С международными банковскими карт ситуация такова, что в ритейл-сетях с 30 января платежные системы Visa и Mastercard заблокировали расчеты, которые были возможны с лета 2019 года. POS-терминалы, через которые проходит оплата, были установлены российским банком «Уралсиб», а это противоречит правилам использования эмитированных в Молдавии карт.
Проблема российского газа для приднестровцев остро стоит в повестке диалога Кишинева и Москвы. По данным на конец 2019 года, исторический долг Молдавии перед «Газпромом» составили около 7 миллиардов долларов, из которых 6 миллиардов 819 миллионов долларов — задолженность ООО «Тираспольтрансгаз». Приднестровье не оплачивает российский газ в течение последних 12 лет при том, что получает деньги за транзит и регулярно взимает плату с местных потребителей. Президент Молдавии неоднократно обращались к руководству России и «Газпрома» с просьбой дифференцировать газовый долг, отказываясь брать на себя оплату приднестровских счетов.