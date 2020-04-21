Путин будет находиться на связи с экспертами в области вирусологии

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что и дальше будет находиться на связи с экспертами в области вирусологии.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ он отметил, что в работе принимают участие эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи и инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров.

"Для всех нас, для федеральных, региональных органов власти крайне важны ваши профессиональные оценки и рекомендации, поэтому будем и дальше находиться с вами на постоянной связи", - сказал президент.