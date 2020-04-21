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Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении продолжить консультации с лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным по Сирии.

"Роухани подчеркнул, что консультации между главами Ирана, России и Турции в рамках астанинского процесса будут продолжены", - говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Ирана касательно состоявшихся телефонных переговоров с Путиным.

# В мире
По материалам: ria.ru

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