Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Сегодня, 18:21 Алексей Вольцев
Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении продолжить консультации с лидерами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным по Сирии.
"Роухани подчеркнул, что консультации между главами Ирана, России и Турции в рамках астанинского процесса будут продолжены", - говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Ирана касательно состоявшихся телефонных переговоров с Путиным.
По материалам: ria.ru