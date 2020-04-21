Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин и Роухани провели телефонный разговор

Путин и Роухани провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани активизацию взаимодействия ведомств по борьбе с коронавирусом, включая прямые контакты между минздравами стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи Роухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану. Условлено об активизации взаимодействия профильных ведомств, включая прямые контакты между министерствами здравоохранения", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения подчиненных
Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения
В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"
В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"
Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу
Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу
Украина предложила отдать ей ненужную нефть
Украина предложила отдать ей ненужную нефть
Путин и Роухани провели телефонный разговор
Путин и Роухани провели телефонный разговор
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за 13-летних фанаток
Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за
Локальные очистные сооружения
Локальные очистные сооружения
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света

Топ на сегодня

Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке государства
Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Еще по теме

Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Россия предложила Ирану помощь в противодействии Covid-19
Путин обсудил с президентом Ирана минувший съезд нацдиалога по Сирии