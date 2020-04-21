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Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией

Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией

Сегодня, 21 апреля, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в центре обсуждения находился комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса Covid-19.

«Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию в целях обеспечения возвращения граждан России и Турции на родину», — говорится в сообщении.

Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего принятого в Москве 5 марта 2020 года дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года.

Путин и Эрдоган подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. При этом была подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам.

Кроме того, президенты затронули актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере, включая реализацию совместных проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях.

Позже во вторник Путин провёл телефонный разговор и со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

Президенты России и Ирана подробно обсудили проблематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«В этой связи Роухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану», — говорится в пресс-релизе Кремля.

Стороны условились об активизации взаимодействия профильных ведомств, включая прямые контакты между министерствами здравоохранения.

«Подчёркнута важность консолидации усилий международного сообщества в целях коллективного противодействия пандемии коронавируса и российской инициативы о создании в период кризиса „зелёных коридоров“ для беспрепятственных поставок медикаментов, оборудования и технологий, а также о введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости», — указали в Кремле.

При обмене мнениями по ситуации в Сирии президенты России и Ирана выразили обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целях достижения долгосрочного урегулирования в арабской республике, прежде всего в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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