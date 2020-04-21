Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с коронавирусом

Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с коронавирусом

Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с коронавирусом
Власти РФ при борьбе с коронавирусом будут опираться на экспертное мнение, действовать предельно аккуратно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Повторю, будем исходить из главного: это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, кадры которого показал телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что все эти вопросы сейчас крайне остро волнуют людей.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Пир во время пандемии: в регионах решили шикануть на День Победы
Пир во время пандемии: в регионах решили шикануть на День Победы
В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"
В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"
Антон Криворотов признался в интиме с участницей «Холостяка»
Антон Криворотов признался в интиме с участницей «Холостяка»
Лунный день сегодня 21 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2020 года
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
"Аэроэкспресс" сократил количество поездов в аэропорт "Внуково"
"Аэроэкспресс" сократил количество поездов в аэропорт "Внуково"
Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с коронавирусом
Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с
В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки проморолика фильма "Слон"
В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки
Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия
Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия
Охлобыстин объяснил свое появление на пасхальной службе «для избранных»
Охлобыстин объяснил свое появление на пасхальной службе «для

Топ на сегодня

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти

Еще по теме

Путин оценил действия России по борьбе с коронавирусом
Путин призвал создать условия для возврата компаний к нормальному графику работы
Путин подчеркнул ответственность регионов в борьбе с коронавирусом
Правительство РФ выбрало аккуратный переход на цифру вместо быстрого