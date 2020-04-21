Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с коронавирусом

Лидия Мартынова

Власти РФ при борьбе с коронавирусом будут опираться на экспертное мнение, действовать предельно аккуратно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Повторю, будем исходить из главного: это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, кадры которого показал телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что все эти вопросы сейчас крайне остро волнуют людей.

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