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Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты. Речь идет об ученых-вирусологах, инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательских центров", - сказал Песков журналистам.

# Политика
По материалам: ria.ru

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