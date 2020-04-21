Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты. Речь идет об ученых-вирусологах, инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательских центров", - сказал Песков журналистам.