Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы

Алексей Вольцев

Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне отчуждения находится в пределах нормы. Об этом сообщили представители ГСЧС во время брифинга.Ранее уровень загрязнения воздуха в 2-3 раза превышал норму."Радиационный фон в Киеве, Киевской области и зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений", - сообщили в ГСЧС.Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения от лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. В воздухе зафиксировано превышение нормы содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. При этом радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.