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Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы

Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне отчуждения находится в пределах нормы. Об этом сообщили представители ГСЧС во время брифинга.

Ранее уровень загрязнения воздуха в 2-3 раза превышал норму.

"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения от лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. В воздухе зафиксировано превышение нормы содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. При этом радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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