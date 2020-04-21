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Расширен список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Расширен список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Тема: Какие законы вступают в силу


Кинотеатры и стоматологии получили статус наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса видов бизнеса. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 21 апреля.

Список отраслей экономики, которые оказались в трудном положении из-за введения мер ограничений в связи с эпидемией, Правительство утвердило 3 апреля. В перечне выделено десять отраслей: авиаперевозки, здравоохранение, культура и досуг, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, негосударственные образовательные учреждения, организация выставок и конференций, бытовые услуги (парикмахерские, химчистка и пр.).

С 21 апреля в этом списке появятся новые позиции: «деятельность в области демонстрации кинофильмов», а также «стоматологическая практика».

Компании, которые работают в сферах из этого перечня, имеют правом воспользоваться кредитными каникулами. Данная мера касается только представителей малого и среднего бизнеса.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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