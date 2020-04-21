Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Регионы предлагают освободить от ответственности за нарушения по закупке медоборудования из-за коронавируса

Регионы предлагают освободить от ответственности за нарушения по закупке медоборудования из-за коронавируса

Регионы предлагают освободить от ответственности за нарушения по закупке медоборудования из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министерство здравоохранения РФ предложило освободить регионы от ответственности за нарушение обязательств по использованию бюджетных средств в рамках федеральных проектов в период пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 апреля ряд регионов не использовали бюджетные средства, направленные на закупку медоборудования, передвижных медкомплексов, замены фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Регионы не успели вернуть неиспользованные средства за 2019 год из-за длительности процедуры и не могут выполнить все обязательства по заключённым контактам. Кроме того, на ситуацию повлияли введённые ограничительные меры из-за коронавируса. Так, приостановлены строительные работы или поставки медтехники.

Авторы документа предлагают приостановить действия отдельных положений законодательства и освободить регионы от ответственности за нарушение обязательств по использованию бюджетных средств. Это позволит сохранить устойчивость региональных бюджетов.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Государственную Думу внесён законопроект, позволяющий некоторым регионам не заключать соглашения по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Искусственный интеллект поможет археологам различать экскременты людей и собак
Искусственный интеллект поможет археологам различать экскременты
Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше
Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше
Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический максимум
Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический
ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса
ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса
5 знаков вещего сна: как отличить обычное сновидение от пророческого
5 знаков вещего сна: как отличить обычное сновидение от пророческого
Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому
Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому
Кремль: в графике Путина сейчас нет планов разговора с Трампом
Кремль: в графике Путина сейчас нет планов разговора с Трампом
Российский миллиардер попросил о помощи
Российский миллиардер попросил о помощи
Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию
Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию
Россиян в Okko развлекут новой картиной Pixar и комедией от автора «Паразитов»
Россиян в Okko развлекут новой картиной Pixar и комедией от автора
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
ФНС упростила процедуру прекращения деятельности ИП
ФНС упростила процедуру прекращения деятельности ИП

Топ на сегодня

Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19
Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19
Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"
Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом достигло 10848
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом достигло 10848
В сети обсуждают новые снимки 15-летнего сына Александра Лукашенко, сделанные во время пасхальной службы
В сети обсуждают новые снимки 15-летнего сына Александра Лукашенко,

Еще по теме

В Татарстане в 2017 году построят более 40 модульных ФАПов
В Приамурье в 2017 году построят две больницы и 10 фельдшерских пунктов
Минпромторг предложил запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов
МЧС предложили дать право распределять бюджетные средства при ЧС