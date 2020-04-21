Регионы предлагают освободить от ответственности за нарушения по закупке медоборудования из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Министерство здравоохранения РФ предложило освободить регионы от ответственности за нарушение обязательств по использованию бюджетных средств в рамках федеральных проектов в период пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 апреля ряд регионов не использовали бюджетные средства, направленные на закупку медоборудования, передвижных медкомплексов, замены фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Регионы не успели вернуть неиспользованные средства за 2019 год из-за длительности процедуры и не могут выполнить все обязательства по заключённым контактам. Кроме того, на ситуацию повлияли введённые ограничительные меры из-за коронавируса. Так, приостановлены строительные работы или поставки медтехники.

Авторы документа предлагают приостановить действия отдельных положений законодательства и освободить регионы от ответственности за нарушение обязательств по использованию бюджетных средств. Это позволит сохранить устойчивость региональных бюджетов.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Государственную Думу внесён законопроект, позволяющий некоторым регионам не заключать соглашения по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов.

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