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Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства за фейки о пандемии

Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства за фейки о пандемии

20 апреля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ официально заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, пока неизвестно, распространяется ли действие блокировки только на территорию России или эта мера действует и на «оккупированных» территориях.

Информацию о блокировке сайта украинского министерства подтверждает портал «Роскомсвобода», где сообщается, что украинский ресурс блокируется в России полностью, так как страница внесена в реестр по https.

Решение о блокировке сайта Министерства по «оккупированным территориям» было принято после публикации на нем информации, согласно которой Россия якобы скрывает настоящую статистику заболеваемости COVID-19 в Донбассе и Крыму.

Ресурс сообщал, что в Луганской и Донецкой областях коронавирусом заболели около 10 тыс. человек. Очевидно, российское надзорное ведомство посчитало данную публикацию нарушающей законодательство по части распространения недостоверных новостей под видом достоверных, а также нового закона о запрете на фейки о коронавирусе, и внесла ссылку в реестр заблокированных сайтов.

Как сообщает портал coronavirus-monitor.ru, по состоянию на утро 21 апреля число случаев заражения коронавирусом в России составило 47302 человека. Из них 409 человек скончались, 3457 пациентов выздоровели.

Отметим, что на фоне пандемии коронавируса борьбу с распространением фейков на данную тему ведет не только Россия, но и другие страны.

Ранее ИА Newstes сообщало, что служба информации и безопасности Молдавии ограничила доступ к 52 румынским сайтам. В ведомстве сочли, что они распространяют фейковую информацию о пандемии коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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