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Роспотребнадзор дал рекомендации по числу работников в одном помещении

Роспотребнадзор дал рекомендации по числу работников в одном помещении

Примерно один человек на 10 квадратных метров — в России санитарные врачи дали своим рекомендации работодателям по одновременному нахождению в одном помещении работников в период борьбы с коронавирусом.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомства, в помещении площадью 50 и менее квадратных метров рекомендуемое число работников — не более 5 человек, до 100 квадратных метров — не больше 10 человек, до 200 квадратных метров — не более 25. Также в ведомстве добавили, что максимум 50 человек допускается в помещениях площадью свыше 200 квадратных метров.

Как уже сообщало ИА Newstes, аналитики и математики, работающие в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) считают, что Россия уже до конца мая может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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