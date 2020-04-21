Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Вадим Карасев

Фото: ESSAM AL SUDANI / Reuters

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи. Об этом сообщает Reuters.

«Вопреки заявлениям в духе сотрудничества соперничество все еще идет», — заявил источник информационного агентства. Он также добавил, что официальные продажные цены, установленные Саудовской Аравией, говорят о том, что королевство нацелено на азиатский рынок, где сохраняется довольно устойчивый спрос, несмотря на экономическую ситуацию в мире.

Считается, что Россия рассчитывает на азиатские рынки, так как недавно запустила на полную мощность нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий Океан», рассчитанный на 1,6 миллионов баррелей в сутки.

Ранее страны ОПЕК+ заключили сделку о масштабном сокращении добычи нефти, и обе страны заявили, что они готовы пойти на необходимые меры для сбалансирования рынка.