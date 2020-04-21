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Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

Два украинских бизнесмена Андрей Кисилев и Вадим Новинский исключены из перечня физических лиц, в отношении которых Россия ранее ввела специальные экономические меры. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале.

Как уточняет ТАСС, Андрей Киселев владеет компанией «Укр Мет», Вадим Новинский является совладельцем компании «Метинвест».

Напомним, осенью 2018 года российский лидер Владимир Путин сначала подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины в ответ на недружественные действия Киева, а позже премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Причины снятия санкций с двух украинских бизнесменов не называются, отмечается, что постановление вступает в силу немедленно.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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