Россиян в Okko развлекут новой картиной Pixar и комедией от автора «Паразитов»

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Лающие собаки никогда не кусают»

Новый мультфильм студии Pixar «Вперед» покажут россиянам в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина рассказывает о приключениях братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфут — их озвучили Том Холланд и Крис Пратт. Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть анимационную ленту 21 апреля.

Утром, в 9:00, пользователям сервиса рекомендуют программу «Домашний фитнес» с простой утренней гимнастикой, в 12:00 — лекцию Валерия Соболева о тайнах человеческого мозга.

Днем, в 14:00 — курс дизайн-грамотности, в котором объяснят разницу между дизайном и искусством, а также расскажут о принципах дизайнерского мышления, а позже, в 16:00, пользователям представят большое эксклюзивное интервью с главой Сбербанка Германом Грефом, с которым побеседует депутат Андрей Макаров. Вопросы будут отбораны из присланных читателями изданий Rambler Group.

Вечером, в 19:00 — показ мультфильма «Вперед», в 21:00 — чеченская сказка «Спящий джигит». В 22:00 пользователям предлагают посмотреть комедию «Лающие собаки никогда не кусают» корейского режиссера Пона Джун-хо, автора оскароносных «Паразитов». Его новая лента посвящена тяготам жизни с шумными соседями.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.