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Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому

Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на домуФото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Пациентам с легким течением коронавируса, которые лечатся на дому, посоветовали пить больше безалкогольных жидкостей —это «самая простая рекомендация». Об этом заявил заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает «Газета.ру».

По словам Покровского, таким образом токсины вымываются из организма «естественным способом»

Эпидемиолог также добавил, что легким течением болезни считается отсутствие температуры — таких пациентов не госпитализируют. Он добавил, что срок выздоровления при легком течении занимает около недели, но выписка состоится только после получения отрицательных результатов на вирус.

Лечащемуся на дому пациенту выдается памятка с рекомендациями по правильному соблюдению карантина, а также лекарства. Ему также надо минимизировать контакты с родственниками и не использовать общие предметы быта. Покровский уточнил, что если есть возможность, надо проводить дезинфекцию дома и чаще проветривать помещение.

Ранее в Минздраве России рассказали, что с лечащимися дома пациентами общаются по телефону врачи-инфекционисты или терапевты, Кроме того, раз в несколько дней пациентов посещают врачи и проводят осмотр.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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