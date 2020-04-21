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Россияне вспомнили о давно забытых переписках и стали их продолжать

Россияне вспомнили о давно забытых переписках и стали их продолжатьФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Пользователи соцсетей из России вспомнили о переписках из прошлого, которые по разным причинам не удавалось окончить, и стали иронично их продолжать. Скриншоты с результаты они разместили в своих публичных аккаунтах. под хештегом #неотвечатьгрубо.

С предложением возобновить давно забытые переписки выступил комик Кирилл Селегей. Он призвал подписчиков найти старые разговоры во «ВКонтакте» и продолжить их так, будто сообщение от собеседника не было отправлено несколько лет назад. Главное условие — не отвечать грубо. В примере юмориста между последним сообщением и новым прошло больше 10 лет.

Вслед за Селегеем, спустя годы юзеры отвечали на старые предложения о работе и знакомстве, пытались помочь бывшим одноклассникам с домашней работой и продолжали разговор, будто его не разделяют несколько лет. Некоторые публиковали ответы людей, удивленных новым сообщением спустя такое продолжительное время.

Оказалось, что у пользователей соцсетей накопились десятки, а иногда и сотни неоконченных архивных переписок. В некоторых случаях них разговор прерывался неожиданно, зачастую из-за того, что собеседник проигнорировал другого человека. Участники флешмоба признались, что игнорировали как незнакомцев, так и людей, с которыми когда-то плотно общались.

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По материалам: lenta.ru

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